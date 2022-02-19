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Общество19 февраля 2022 10:45

В Заводском районе бродячая собака напала на школьницу

Мать девочки пожаловалась в социальной сети
Наталия Калинина
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В Заводском районе Саратова бродячая собака напала на школьницу. Сегодня, 19 февраля, мать девочки пожаловалась в социальной сети на этот инцидент.

Как сообщила пользователь Олечка Олечка в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, на ее дочь напала бродячая собака. Это случилось возле бывшего училища № 20, когда ребенок шел в школу.

- Сколько это будет длиться, все бездействуют! – негодует горожанка.

Напомним, аналогичные случай происходят почти каждый день.

Укус собаки

Укус собаки

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