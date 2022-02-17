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Происшествия17 февраля 2022 11:52

На улице Соколовой бродячая собака укусила ребенка за руку

Жители Саратова сообщили о нападении животного на мальчика
Наталия Калинина
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На улице Соколовой бродячая собака укусила ребенка за руку. Как сообщают жители Саратова, инцидент произошел вчера, 16 февраля.

Горожане в сциальных сетях утверждают, что нападение произошло рядом с трамвайной остановкой на улице Соколовой. Бродячая собака напала на ребенка и укусила его за руку.

СУ СК региона сообщило о начале проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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