На улице Соколовой бродячая собака укусила ребенка за руку. Как сообщают жители Саратова, инцидент произошел вчера, 16 февраля.

Горожане в сциальных сетях утверждают, что нападение произошло рядом с трамвайной остановкой на улице Соколовой. Бродячая собака напала на ребенка и укусила его за руку.

СУ СК региона сообщило о начале проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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