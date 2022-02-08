Олег Костин

В Саратовской области практически закончились ПЦР-тесты. Об этом сегодня, 8 февраля, в рамках очередного корсовета по коронавирусу рассказал глава регионального Минздрава Олег Костин.

В Саратовской области делают до 14 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Охват тестированием идет с опережением плана и на данный момент в регионе практически закончились тесты на коронавирус, выделенные федеральным правительством.

Минздрав РФ планирует закупить еще 60 миллионов тестов для регионов, но график поставок пока не озвучен. По словам Олега Костина, для сохранения прежних темпов тестирования региону требуется 20 миллионов релей.

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