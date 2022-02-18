Большую Горную закроют для проезда на сутки

В компании "Т Плюс" сообщили, что перекроют на день для проезда участок улицы Большая Горная в Саратове.
Ремонтные работы на теплосетях начнутся в 9 утра в субботу, 19 февраля.
Перекроют движение с установкой предупреждающих знаков и ограждений на участке от улицы Чернышевского до Рогожина.
Пути объезда надо продумать заранее. В "Т Плюс" пообещали, что постраются завершить ремонт в до полуночи 19 февраля.
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