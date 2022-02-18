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Общество18 февраля 2022 13:04

В Саратовской области на дистанционке остаются 50 школ

Источник:kp.ru
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В Саратовской области из-за коронавируса закрыты 90 классов в 38 школах, 25 групп в 20 детских садах, две группы в двух техникумах

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ не учатся 358 классов в 89 школах и 17 групп в 12 детских садах.

Количество школ, полностью переведенных на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заболевания ОРВИ и гриппом, уменьшилось с 58 до 50.

При этом, как сообщили в министерстве образования, с 18 февраля в 185 организациях дополнительного образования дети учатся в очном режиме.

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