В Саратовской области на дистанционке остаются 50 школ

В Саратовской области из-за коронавируса закрыты 90 классов в 38 школах, 25 групп в 20 детских садах, две группы в двух техникумах

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ не учатся 358 классов в 89 школах и 17 групп в 12 детских садах.

Количество школ, полностью переведенных на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заболевания ОРВИ и гриппом, уменьшилось с 58 до 50.

При этом, как сообщили в министерстве образования, с 18 февраля в 185 организациях дополнительного образования дети учатся в очном режиме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.