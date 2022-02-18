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Экономика18 февраля 2022 12:38

В Саратовской области предлагают разместить горно-обогатительный комбинат

Запасы сырья обнаружены в Перелюбском районе
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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В сроки с 2025 по 2033 годы в Саратовской области могут построить горно-обогатительный комбинат. Представители компании ООО «ЕвроХим-СаратовКалий» 18 февраля обсудили свои планы с председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным.

Речь идет о строительстве горно-обогатительного комбината. Специалисты компании уже провели часть поисково-оценочных работ на двух месторождениях в Перелюбском районе и выяснили, что на каждом из них имеется запас сырья, превышающий три млрд тонн. В настоящий момент требуются дополнительные исследования по геологии.

Инвестор рассматривает Саратовскую область как возможную площадку для реализации здесь своего инвестиционного проекта по строительству ГОК.

- Правительство Саратовской области максимально заинтересовано в том, чтобы новой производственной площадкой был выбран именно наш регион. Потенциальному инвестору будет оказана вся необходимая поддержка со стороны Правительства региона, - сообщил Бусаргин. Ему пообещали, что ориентировочный объем инвестиций может составить более 2,5 млрд долларов США. Кроме того, открытие комплекса приведет к созданию более 2,5 тысяч рабочих мест.

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