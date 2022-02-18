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Общество18 февраля 2022 12:14

Где в Саратове будут эвакуировать машины для уборки снега 19 февраля

Комплексную уборку снега вместе с мешающими автомобилями обещают на двух улицах Саратова
Источник:kp.ru
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В ночь с 18 на 19 февраля с 20.00 до 5.00 часов из-за комплексной уборки снега и льда будет ограничено движение и парковка машин на улице Ипподромная от дома №17 в сторону путепровода 3-й Дачной.

Кроме этого, как сообщили в мэрии, завтра, 19 февраля, с 8.00 уборка стартует на улице Блинова от дома №19 в сторону улицы Антонова.

- В случае необходимости, машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 17 автомобилей, - предостерегли в городской администрации.

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