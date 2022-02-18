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Общество18 февраля 2022 11:45

Смертельное ДТП под Вольском: Водитель разбился о стоящий грузовик

Источник:kp.ru
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ДТП под Вольском

ДТП под Вольском

Около полудня 18 февраля в Вольском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

По данным областной ГИБДД, 65-летний водитель легкового Ford Focus не смог объехать и врезался в стоящий грузовик - ГАЗ- 2705. Авария произошла на 4 км трассы Вольск-Черкасское.

От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте ДТП.

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