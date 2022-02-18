Смертельное ДТП под Вольском: Водитель разбился о стоящий грузовик

ДТП под Вольском
Около полудня 18 февраля в Вольском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.
По данным областной ГИБДД, 65-летний водитель легкового Ford Focus не смог объехать и врезался в стоящий грузовик - ГАЗ- 2705. Авария произошла на 4 км трассы Вольск-Черкасское.
От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте ДТП.
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