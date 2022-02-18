Рецидивист в День влюбленных украл ключи у своей девушки в Саратове и обчистил сейф в магазине, где она работала

Продуктовый магазин на улице 2-я Прокатная в Ленинском районе Саратова на днях обокрали. Из сейфа преступник вынул 28 тысяч рублей.

По записям с видеокамер полицейские вышли на 23-летнего безработного саратовца, который недавно освободился из колонии. Он признался, что ключи от сейфа выкрал у девушки, с которой недавно сошелся. Она работала в этом магазине и имела доступ к сейфу.

На дело он отправился 14 февраля когда его возлюбленная заснула. Забрав ключи, он проник в в магазин и вытащил деньги из сейфа.

Подозреваемый взят под стражу.

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