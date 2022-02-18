Институт «Микроб» планирует создать учебный центр ВОЗ в здании бывшей школы №99

Здание бывшей школы пустует уже более 10 лет

Директор института «Микроб» в Саратове Евгений Кутырев сообщил, что планируется в здании бывшей школы №99 на улице Университетская организовать учебный центр Всемирной организации здравоохранения.

- 12 декабря 2021 года ВОЗ присвоила нашему институту статус Центра Всемирной организации здравоохранения. Мы попросили у муниципалитета передать нам здание бывшей школы №99 для организации там учебного центра ВОЗ, который будет готовить кадры как для нашей страны, так и для Центральной Азии и Восточной Европы. Главной задачей такого центра является подготовка специалистов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, - рассказал директор института «Микроб».

Сегодня, 18 февраля, решение о передаче здания бывшей школы №99, институту приняли на своем заседании депутаты городской думы Четырехэтажное здание, котрое пустует уже более 10 лет, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

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