В Энгельсе горела 9-этажка: Эвакуированы 15 человек

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Вечером 17 февраля в Энгельсе пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки из-за пожара.
В МЧС сообщили о том, что горит лоджия на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Петровская.
На тушение отправились три пожарных расчета. Из-за сильного задымления и опасности для соседних квартир из дома эвакуировали 15 жильцов.
Выяснилось, что горели личные вещи на лоджии, огонь успел охватить пять кв метров.
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