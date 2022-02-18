Коронавирус в Саратовской области унес жизни 12 человек за сутки

В Саратовской области за минувшие сутки умерли от коронавируса еще 12 человек. Данные опубликованы федеральным оперативным штабом.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что за сутки скончались девять женщин и трое мужчин в возрасте от 53 до 82 лет.

Таким образом с начала пандемии в Саратовской области непосредственно от коронавируса погибли 5525 человек.

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