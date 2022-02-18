В Марксе выгорели гаражные боксы

Пожар в Марксе 17 февраля
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Утром 17 февраля в Марксе Саратовской области произошел крупный пожар. Полыхали гаражные боксы на проспекте Ленина.
Сигнал дежурному МЧС поступил в 8.19 утра. На место ЧП выехали два пожарных расчета.
Распространение огня удалось прекратить на площади 80 кв метров. Главным образом сгорели потолочные перекрытия.
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