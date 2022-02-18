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Происшествия18 февраля 2022 8:20

В Марксе выгорели гаражные боксы

Пока не ясно, что стало причиной ЧП
Источник:kp.ru
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Пожар в Марксе 17 февраля

Пожар в Марксе 17 февраля

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Утром 17 февраля в Марксе Саратовской области произошел крупный пожар. Полыхали гаражные боксы на проспекте Ленина.

Сигнал дежурному МЧС поступил в 8.19 утра. На место ЧП выехали два пожарных расчета.

Распространение огня удалось прекратить на площади 80 кв метров. Главным образом сгорели потолочные перекрытия.

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