Птичий грипп нашли в Саратовской области

В Краснопартизанском районе Саратовской области выявлен птичий грипп. РНК вируса гриппа птиц обнаружен в трупе домашней утки, павшей на территории пруда, находящегося в 3,5 км от села Толстовка. Диагноз установлен Саратовской межобластной ветеринарной лабораторией. Птица принадлежала местному жителю Капитонову и содержалась в личном хозяйстве.

- Специалисты регионального Управления Россельхознадзора и областной государственной ветеринарной службы проводят неотложные мероприятия по ликвидации инфекции, предусмотренные Ветеринарным законодательством, - сообщили 18 февраля в управлении.

На территории будет установлен карантин.

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