В Балаковскую больницу привезли компьютерный томограф за 40 млн рублей

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В прошлом году в Балаковскую городскую клиническую больницу поступил новый УЗИ аппарат экспертного класса. А сейчас в учреждение поступил современный 32-срезовый томограф стоимостью более 40 млн. рублей.

- Этот аппарат был очень нужен нашей больнице. Вопрос взял на контроль лично депутат Государственной Думы Николай Васильевич Панков, курирующий наш округ и работу отрасли здравоохранения нашего района. Благодаря их усилиям и поддержке уже в этом году мы смогли получить новый томограф. Еще в допандемийный период в нашей больнице в год пролечивались около 2500 пациентов с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами. Сейчас, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, мы видим, что очень часто происходят осложнения у пациентов с заболеваниями сердца и предрасположенностью к ним. Только за прошлый год было проведено более 10 тысяч исследований компьютерной томографии пациентам с ОНМК.

Не нужно забывать, что наша больница является сосудистым центром, лечение в котором проходят пациенты из соседних и ближайших районов, поэтому этот аппарат нам необходим вдвойне, - рассказывает главный врач Балаковской клинической больницы Надежда Крючкова.

Сейчас в Балаковской больнице работают инженеры-наладчики, которые в ближайшее время займутся сборкой оборудования в специально подготовленном, для установки аппарата помещении.

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Оборудование получено в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

В рамках реализации целевой программы «Развитие сердечно-сосудистых центров» стратегического направления нацпроекта «Здравоохранение» «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным во всех субъектах РФ, продолжается оснащение лечебных учреждений Саратовской области современным оборудованием.