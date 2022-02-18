Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика18 февраля 2022 7:36

Холдинг «Волга-Медиа» выступает информационным партнером Агропромышленного форума «Саратов-Агро. 2022»

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В Саратове с 17 февраля в Историческом парке «Россия – Моя история» работает 5-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2022». Холдинг «Волга-Медиа», в который входит газета и сайт «Комсомольская правда – Саратов» стал информационным партнером форума.

За пять лет проведения «Саратов-Агро» стало авторитетной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы агропромышленного комплекса, демонстрируется современная сельскохозяйственная техника и оборудование.

«Саратов-Агро» - комплексное специализированное выставочное мероприятие, эффективная коммуникационая площадка для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному началу нового сезона», - заявил заместитель председателя правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

В этом году в работе выставки и круглых столов принимают участие 83 компании из 16 регионов России. Свои наработки и опыт представили сельхозпроизводители Волгоградской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ярославской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Чувашия

При информационной поддержке Холдинга «Волга-Медиа» организатором мероприятия – является выставочный центр «Софит-Экспо».

.

.