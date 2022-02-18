Холдинг «Волга-Медиа» выступает информационным партнером Агропромышленного форума «Саратов-Агро. 2022»

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В Саратове с 17 февраля в Историческом парке «Россия – Моя история» работает 5-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2022». Холдинг «Волга-Медиа», в который входит газета и сайт «Комсомольская правда – Саратов» стал информационным партнером форума.

За пять лет проведения «Саратов-Агро» стало авторитетной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы агропромышленного комплекса, демонстрируется современная сельскохозяйственная техника и оборудование.

«Саратов-Агро» - комплексное специализированное выставочное мероприятие, эффективная коммуникационая площадка для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному началу нового сезона», - заявил заместитель председателя правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

В этом году в работе выставки и круглых столов принимают участие 83 компании из 16 регионов России. Свои наработки и опыт представили сельхозпроизводители Волгоградской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ярославской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Чувашия

При информационной поддержке Холдинга «Волга-Медиа» организатором мероприятия – является выставочный центр «Софит-Экспо».