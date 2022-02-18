Володин высказался о совести мэра Саратова

Мэр Саратова Михаил Исаев

В ходе своего недавнего визита в Саратов спикер ГД РФ Вячеслав Володин удивился способности саратовских властей не выполнять намеченные планы, хотя для этого уже не осталось отговорок.

Володин раскритиковал ход реконструкции здания бывшего монтажного техникума на улице Новоузенской в Саратове. Ранее, в прошлом году, принято решение о перепрофилировании техникума под школу на 825 мест, чтобы разгрузить переполненную школу №77 по соседству.

Деньги были найдены еще в августе, но работы до сих пор не начаты. Один и тот же плакат показываете, – возмутился Володин.

- Приходим сюда уже в третий раз. Ничего не поменялось. Сначала здание никому не было нужно, потом денег нет. Понятно. Но когда деньги есть и они с августа, а мы приезжаем сюда и нам вот этот вот плакат третий раз показывают… Назначайте ответственного, техникум должен быть реконструирован и приспособлен под школу в рамках единого образовательного центра – 77-я школа – и заработать 1 сентября, - поручил Володин.

Пикантность ситуации придает то, что это школа, в которой учился нынешний мэр Саратова, так же он учился в этом монтажном техникуме.

- Это ваша родная школа, это ваш техникум, Михаил Александрович, вы тут учились. И то, в каком это состоянии после того, как решение принято – на вашей совести, - указал Володин.

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