Мэр Саратова Исаев: Где дороги?!

Недавно мэру пришлось выслушивать неприятную правду от председателя ГД Володина, теперь и он задает риторические вопросы подчиненным

Еще летом 2021 года комитету по управлением имуществом Саратова была поставлена задача принять максимальное количество бесхозяйных грунтовых автомобильных дорог на баланс города.

- Предложите мне решение, чтобы это мы сделали быстро. Прошло полгода с того лета, как мы дали поручение выявить, сдать документы, для того чтобы через год они появились у нас в казне… Что у нас происходит с оформлением? Задача стоит, и как в болоте она у нас зависла. Кто эту задачу-то снял?... У нас тысяча дорог, где они в казне? … – видео с тем, как глава города распекает женщин-подчиненных опубликовано в инстаграме Михаила Исаева.

Порядка тысячи бесхозных дорог находятся в бюро технической инвентаризации, специалисты которого должны изготовить техпланы грунтовых дорог и провести кадастровые работы.

Жители поселков Воробьевка, Назаровка, Рейник, Саксагай, Мирный, Семхоз, Юбилейный, Новосоколовогорский, Завокзальный, Поливановка, Жасминный, Нефтянников, Латухино, Дачный ждут, когда дороги начнут ремонтировать и обслуживать.

- Муниципалитет должен в ближайшее время уйти от понятия «бесхозяйная грунтовая дорога», - заявил мэр.

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