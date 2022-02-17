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Происшествия17 февраля 2022 15:20

В Саратове десятки улиц остались без воды на сутки

23 улицы попали в зону отключения из-за аварии
Источник:kp.ru
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Повреждения на городском водопроводе в Саратове обнаружены 17 февраля по адресу ЖК «Царицынский», 1-2.

Из-за этого ООО "КВС" отключает воду на сутки до 17.00 18 февраля тысячам саратовцев.

Без воды остаются жители следущих улиц и домов:

12-я линия;

1-й пр. Клочкова;

1-й, 2-й, 3-й Детские пр.;

1-я и 2-я Детские;

2-й Комсомольский пр.;

2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Моховая);

3-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. К. Маркса);

4-й Комсомольский пр. (от ул. Миротворцева до ул. Арбатская);

4-я Поперечная; Клиническая (дома №№2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);

Вяземская (от ул. Миротворцева до ул. Лысогорская);

К. Маркса;

Каляевская;

Клочкова (от ул. Политехническая до Литейного пр.);

Котельная;

Литейный пр.;

Механический пр.;

Миротворцева;

Новосамарский пр.;

Новоузенская (дома №№162, 166/168, 166/168а, 180а, 147, 149, 151, 155/163);

Шелковичная (дома №№149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»).