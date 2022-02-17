В Саратовском облсуде оправдали Наталью Мазину

Сегодня, 17 февраля, в Саратовском облсуде оправдали бывшего регионального министра здравоохранения Наталью Мазину.

Областной суд Саратовской области повторно огласил оправдательный приговор.

Напомним, Наталью Мазину обвиняли в превышении полномочий. По версии обвинения, она подтвердила поставку в минздрав 18 аппаратов УЗИ, которые не соответствуют положенным нормативам. Сумму ущерба оценили в 53 миллиона рублей.

Суд установил, что аппараты УЗИ имели регистрационное удостоверение Росздравнадзора от поставщика. Ранее Мазина была оправдана Фрунзенским судом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.