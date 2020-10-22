Наталье Мазиной предъявлено обвинение

Наталья Мазина, бывший саратовский министр здравоохранения Фото: Александр Уриевский

Саратовские следователи предъявили обвинение бывшему министру здравоохранения области Наталье Мазиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке аппаратов УЗИ для медучреждений.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года Минздрав заключил три госконтракта на приобретение 18 единиц ультразвукового оборудования. В декабре и январе министру Мазиной сообщили, что аппаратура не соответствует регистрационному удостоверению и условиям договоров, следовательно, эксплуатация ее невозможна.

Однако Наталья Мазина, как полагает следствие, используя должностные полномочия, «вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма, стремлением любым путем исполнить государственную программу и избежать претензий со стороны руководства» не распорядилась отказаться от техники, не начала проверку и не предъявила претензий к поставщикам. Оборудование было принято и оплачено, опять же, по распоряжению министра. Таким образом, бюджету Саратовской области был причинен ущерб на 53 млн рублей.

Свою вину Мазина не признала. Расследование продолжается.

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