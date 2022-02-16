Бывшему главе администрации Саратова хотят дать восемь лет за растрату

Бывшему главе администрации Саратова гособвинение хочет дать восемь лет за растрату. Сам Алексей Прокопенко вину не признает.

Сегодня, 16 февраля, в Кировском районном суде Саратова состоялись прения по делу бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко. Его обвиняют в присвоении и растрате. Напомним, ранее Прокопенко был оправдан судом. Однако прокуратура подала апелляцию и обжаловала приговор.

Гособвинение утверждает, что Прокопенко нанес ущерб ресурсоснабжающим организациям в размере сорока миллионов 896 тысяч рублей. Прокурор требует отправить его на восемь лет в колонию.

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