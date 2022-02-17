В саратовских поездах стало меньше краж, но больше наркотиков

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В Саратовской области сократилось количество краж, совершенных в пассажирских поездах, а также краж грузов. Но при этом возросло по сравнению с прошлым годом количество преступлений связанных с наркотиками. Об этом рассказали Приволжского ЛУ МВД России на транспорте где сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День образования ОВД на транспорте.

Больше за 2021 год по сравнению с 2020-м зарегистрировано тяжких и особо тяжких экономических преступлений, преступлений в сфере экономической деятельности, фактов мошенничеств. Однако снизилось число случаев коррупции и взяточничества.

Начальник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Николай Чистоногов поздравил личный состав с Днем образования органов внутренних дел на транспорте.

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