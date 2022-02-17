В Саратовской области закончились бесплатные лекарства для болеющих коронавирусом на дому

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В Саратовской области сегодня привито от коронавируса более 1,2 млн человек, это 65% взрослого населения. Среди подростков привито всего 1040 человек, это чуть больше 50% от объема вакцины «Спутник-М», привезенной к нам в Саратовскую область. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге по ситуации с коронавирусом 17 февраля.

Чиновник признал также, что лекарства, которые для болеющих на дому должны раздавать бесплатно, закончились.

- Сейчас лекарства начинают подвозить в область, они уже поступают для амбулаторных больных, сразу, с колес, передаем их в больницы для развоза по пациентам, - сказал Грайфер.

Число амбулаторных больных продолжает заметно расти, нагрузка на первичное звено и поликлиники возросла в пять раз.

Он также подтвердил, что в области идет испытание назальной вакцины от коронавируса Компанией Генериум, но региональный минздрав в этот процесс не вмешивается.

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