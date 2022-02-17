В Саратовской области появится «умная» спортивная площадка

Саратовская область вошла в число первых регионов, где в рамках проекта «Бинзнес-спринт» построят два современных спортобъекта. Это модульный спортзал и «умная» площадка, сообщили в региональном минспорта.

«Умную» спортплощадку открытого типа оснастят цифровой инфраструктурой. Там будет интернет, wi-fi и возможность считывания QR-кодов. Модульный спортзал, состоящий из трех блоков, позволит проводить игры по мини-футболу, гандболу, большому теннису, баскетболу, волейболу, гимнастике, контактным видам спорта.

Стоимость проектов суммарно составит 80 млн рублей. Точное место расположения еще не известно.

Напомним, в этом году по стране откроется 145 спортивных объектов. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, они появятся в более чем 50 регионах.

Так, в Энгельсе начнется строительство ледового дворца, стоимостью около 290 млн рублей. А в Вольске пройдет реконструкция стадиона «Юность» за 100 млн рублей.

Кроме того, в регионе продолжится установка площадок ГТО. Они появятся в Романовском, Краснокутском, Красноармейском, Ершовском и Аркадакском районах.

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