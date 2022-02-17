Два новых промышленных предприятия появятся в Энгельсе

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На энгельсском ООО ЭПО «Сигнал» с 2018 года пытаются запустить проект серийного производства бытовых и промышленных расходомеров газа, измерительных систем и приборной продукции общепромышленного назначения. Как рассказал в своем телеграм-канале побывавший на предприятии председатель правительства области Роман Бусаргин, общий объем инвестиция в проект составляет 412 млн рублей, из которых 212 млн рублей - средства предприятия, а 200 млн - займ Фонда развития промышленности.

- В настоящий момент на предприятии полностью провели модернизацию производственных участков и приобрели необходимое оборудование. Запуск планируется осуществлять поэтапно в течение 2022 года и первого полугодия 2023 года. В общей сложности будет создано 38 новых рабочих мест, - написал Бусаргин.

Кроме этого, ООО «Сигнал-Инвест» совместно с ООО «Саратовский производственно-инжиниринговый центр» собираются создать предприятие по металлообработке. На это обещают потратить 425 млн рублей и дать работу 245 рабочим.

- Стоит отметить, что Саратовский производственно-инжиниринговый центр стал 4-м резидентом особой экономической зоны в регионе и 1-м в Энгельсе. В соответствующий реестр он был внесен в конце прошлого года, - посчитал нужным сообщить Роман Бусаргин.

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