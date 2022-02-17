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Общество17 февраля 2022 8:13

В Саратове отключили воду еще на двух улицах

Ограничение продлится до полуночи
Наталия Калинина
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Сегодня, 17 февраля, в Саратове отключили воду еще на двух улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Тулайкова,10. До полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Селекционный проезд, 5 и Тулайкова 10,12.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Поливановке и в Заводском районе.

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