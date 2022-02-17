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Общество17 февраля 2022 6:31

В двух районах Саратова проходит отключение холодной воды

Без водоснабжения остался частный сектор в Заводском
Наталия Калинина
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Сегодня, 17 февраля, в двух районах Саратова проходит отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла по адресу Смоленская,42. До 20.00 перекрыт доступ холодной воды для частного сектора по улице Смоленская.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении в Поливановке в Ленинском районе. Там без воды остались дома на 11 улицах.

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