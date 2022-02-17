Медведицу Венеру заберут из саратовской семьи, а хозяйку животного оштрафуют

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После многочисленных жалоб и обращений жителей Волжского района Саратова суд постановил изъять из семьи горожан живого медведя.

Годовалая медведица Венера проживала в Саратове, ее хозяйка призналась, что купила ее в частном передвижном цирке. Ветеринарный паспорт на животное был должным образом оформлен.

Однако по инициативе Росприроднадзора суд рассмотрел иск об изъятии животного и удовлетворил его. Медведи входят в перечень животных, утвержденный правительством РФ, содержание которых частными лицами не допускается. Мировой судья постановил не только изъять животное, но и оштрафовать хозяйку на 2,5 тыс. рублей.

- В настоящее время решается вопрос о фактическом перемещении животного на новое место обитания, - сообщили в региональном Росприроднадзоре.

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