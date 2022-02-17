Программа ремонта дворов в Саратове может быть распространена на всю Россиию

Вячеслав Володин предложил депутатам вместе с Правительством РФ обсудить вопрос ремонта дворов в регионах.

- Заходить во доры надо. Давайте вместе этот вопрос обсудим. Возможно найдутся ресурсы и постепенно поддержка будет регионам, муниципалитетам, особенно тем у котоорых средств нет, где дворы в абсолютно неприглядном состоянии, - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы представителям правительства РФ.

Напомним, в Саратове в этом году по инициативе Вячеслава Володина стартует новая программа по ремонту дворовых территорий. Первый этап ремонта планируется начать с Фрунзенского и Ленинского районов. Сейчас формируется список адресов.

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