В пресс-центре «Комсомольская правда - Саратов» презентовали книгу «Великая война: сражения и судьбы»

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В пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Саратов» 16 февраля прошел брифинг, посвященный презентации книги «Великая война: сражения и судьбы».
В книге собраны материалы о первой мировой, Великой отечественной войне, а также о локальных военных конфликтах 20 века.
Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов отметил, что правительство региона поддерживает издание книг, в которых рассказывается о жизни и подвигах наших земляков.
- Военные поколения уходят и нет ничего дороже памяти и достоверной информации, которую всесторонне раскрывают такие уникальные книги, – сказал замминистра Шустов и отдельно поблагодарил Сергея Авезниязова, руководителя регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство»
Книга – плод работы нескольких десятилетий, с 80-х годов прошлого века автор собирал материалы для нее, использовал личные архивы.
Автор книги профессор Юрий Гусаров
- Вскоре пойдут 80-летия Московской битвы, потом Сталинград, Минск и далее до Берлина. В книге мои наблюдения, беседы с ветеранами, архивные материалы, - поделился автор книги, профессор Юрий Гусаров.
- У автора целая серия книг, это уже третья и главное, что в них прослеживаются истории и судьбы наших земляков- саратовцев, которые участвовали в событиях мирового значения, - заметил Сергей Авезниязов.
Запись презентации можно увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».
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