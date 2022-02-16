В пресс-центре «Комсомольская правда - Саратов» презентовали книгу «Великая война: сражения и судьбы»

.

В пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Саратов» 16 февраля прошел брифинг, посвященный презентации книги «Великая война: сражения и судьбы».

В книге собраны материалы о первой мировой, Великой отечественной войне, а также о локальных военных конфликтах 20 века.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов отметил, что правительство региона поддерживает издание книг, в которых рассказывается о жизни и подвигах наших земляков.

- Военные поколения уходят и нет ничего дороже памяти и достоверной информации, которую всесторонне раскрывают такие уникальные книги, – сказал замминистра Шустов и отдельно поблагодарил Сергея Авезниязова, руководителя регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Книга – плод работы нескольких десятилетий, с 80-х годов прошлого века автор собирал материалы для нее, использовал личные архивы.

Автор книги профессор Юрий Гусаров

- Вскоре пойдут 80-летия Московской битвы, потом Сталинград, Минск и далее до Берлина. В книге мои наблюдения, беседы с ветеранами, архивные материалы, - поделился автор книги, профессор Юрий Гусаров.

- У автора целая серия книг, это уже третья и главное, что в них прослеживаются истории и судьбы наших земляков- саратовцев, которые участвовали в событиях мирового значения, - заметил Сергей Авезниязов.

Запись презентации можно увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.