Свыше 530 млн рублей компенсаций получили в Саратове дольщики ЖК «Победа»

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На сегодняшний день, 16 февраля, Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства ДОМ.РФ выплатил уже 539,4 млн рублей семьям 263 дольщиков. Всего заявления на компенсацию зарегистрировал в Фонде уже 391 обманутый дольщик.
- Министерству строительства и ЖКХ области поручил оказывать помощь индивидуально каждому гражданину в случае возникновения вопросов, - сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства области Роман Бусаргин.
Напомним, вопрос по выплатам людям, которые купили квартиры в проблемных домах ЖК «Победа», которые не смогли завершить три компании-застройщика, удалось решить благодаря поддержке председателя ГД РФ Вячеслава Володина.
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