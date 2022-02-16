Представители ЛДПР в Саратове написали заявление на Бондаренко в прокуратуру и Роскомнадзор

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Координатор Саратовского реготделения ЛДПР Дмитрий Пьяных написал заявления на депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко за ложную информацию о здоровье Владимира Жириновского.

- Вместе с коллегами мы обратились в Прокуратуру Саратовской области и Роскомнадзор по поводу видео, размещенного на одном из YouTube-каналов, где Бондаренко, в очередной раз, рассуждает на тему состояния здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Блогер-депутат, видимо, таким образом пытается поднять свои рейтинги, смакуя недостоверной информацией и апеллируя «фактами» желтой прессы, - сообщил Пьяных в своем телеграм-канале.

Пьяных с коллегами по ЛДПР уверены, словам Бондаренко дадут правовую оценку как случаю распространения заведомо ложной информации. Члены ЛДПР надеются, что Бондаренко привлекут к ответственности.

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