«КП-Саратов» лидирует по индексу качества сайта в регионе

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Индекса качества сайта «КП-Саратов» (saratov.kp.ru) остается стабильно самым высоким среди новостных информационных ресурсов Саратовской области.

Показатель ИКС, рассчитанный Яндексом, к середине февраля 2022 года составляет 38100, прибавив 100 баллов по сравнению с предшествующим показателем.

Еще один сайт холдинга «Волга-Медиа» — «АиФ-Саратов» демонстрирует индекс качества сайта 21800.

- Индекс качества сайтов - это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей с точки зрения Яндекса. При расчете ИКС учитываются размер аудитории, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса. Значение индекса регулярно обновляется, — объясняет Яндекс.

У ИА «Взгляд-инфо» ИКС Яндекса составляет 10100, на четвертом месте сайт СаратовБизнесКонсалтинг (5600), замыкает пятерку ИГ «Четвертая власть» (4620). Шестым стало ИА «Версия-Саратов» (3840), на седьмом месте ИА «Регион 64» (3430).

Такой разрыв между лидерами и остальными сайтами объясняется тем, что «КП-Саратов» и «АиФ-Саратов» это сайты федерального уровня и ИКС регионального сайта считается Яндексом равным федеральному.

Чтобы посмотреть ИКС конкретного сайта, нужно набрать его в Яндекс-поиске и в результате нажать правой кнопкой мыши три точки возле названия домена. В появившемся меню необходимо выбрать строчку «информация о сайте», кликнуть на нее, и в числе прочих данных можно увидить реальное значение индекса качества выбранного сайта.

Как узнать индекс качества сайта

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