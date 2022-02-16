Районам Саратовской области подсказали, где взять денег

.

Главы районов Саратовской области должны активнее входить в федеральные и региональные программы, чтобы решать свои местные вопросы. Этого потребовал губернатор Радаев.

К примеру, только по областной программе поддержки местных инициатив на 2022 год в региональном бюджете предусмотрено 140 млн. рублей, это на 20 млн. больше, чем в 2021 году.

- На текущий год запланирован очень большой объем работы, который требует от муниципальных команд высокой организованности. Для выполнения взятых на себя обязательств нужно делать акцент на повышении ответственности всех звеньев публичной власти и быть в постоянном диалоге с населением, - заявил Радаев на совещании с главами, которое прошло 16 февраля.

Валерий Радаев особо отметил муниципальную команду Базарно-Карабулакского района за улучшение инвестиционного климата. В прошлом году в муниципальном АПК завершены 4 инвестпроекта на общую сумму почти 200 млн. рублей.

В качестве успешного опыта глава региона привёл в пример работу Балаковского и Балашовского районов в прошлом году. Эти территории эффективно участвовали в программе комплексного развития сельских территорий. В результате – в с. Хлебновка, Наумовка, Малое Перекопное (Балаковский р-н) были проложены новые водопроводы, в с. Репное Балашовского р-на - построена пристройка к школе.