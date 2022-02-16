Саратовский тренер считает прессинг российской фигуристки кулуарными играми

Камила Валиева

Давление на фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине из-за допинг-пробы связано с чувством зависти. Так считает вице-президент Федерации по фигурному катанию Саратовской области Надежда Холодкова.

Напомним, 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву пытались отстранить от соревнований на Олимпиаде в Пекине после сообщения о том, что в ее допинг-пробе обнаружилось запрещенное вещество. Спортсменка прошла через публичные обсуждения, обвинения и допросы, а страну хотели лишить золотой медали за командные соревнования.

- На мой взгляд, это уже просто перебор. Все озадачены тем, почему у нас так замечательно выступают наши девушки. Чувство зависти никто не отменял, оно присутствует. Достигать таких результатов — это колоссальный труд, огромная работа. И то, что свалилось на 15-летнюю девочку — конечно, незаслуженно. Мы с тренерским коллективом обсуждали этот момент, и все пришли к выводу, что в этот случай стоит вникнуть и разобраться руководству федерации, может подать какие-то протесты. Это из серии каких-то кулуарных игр, — уверена Надежда Холодкова.

Спортивный арбитражный суд все-таки решил за день до соревнований допустить российскую фигуристку до личного турнира. Камила Валиева выступила в короткой программе, допустила несколько ошибок, но тем не менее заняла первое место в зачете.

- Это повлияло, что Камила не совсем чисто откатала программу. Она прекрасно понимала, что сейчас все внимание приковано к ней, и она должна доказать катанием свое мастерство. Поэтому, естественно, добавилось это волнение, когда ты отвечаешь не только лично за себя. Это сказалось на срыве прыжка, который Камила всегда делала замечательно, — сказала саратовский тренер.

Отметим, Камила Валиева — первая спортсменка в женском фигурном катании, которая в программе Олимпиады исполнила прыжок в четыре оборота и два таких прыжка в одной программе олимпийских выступлений.

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