Теперь можно ходить по учреждениям не только с QR-кодом, но и цифровым знаком об антителах

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теперь при входе в общественные учреждения Саратовской области, где на входе требовался QR-код, можно войти предъявив цифровой знак, выданный при наличии антител к коронавирусу.

Соответствующие изменения внесены в изданное ранее постановление правительства Саратовской области «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Подписал изменения председатель правительства Роман Бусаргин, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

Это было сделано на основании предложения Главного государственного санитарного врача, (Роспотребнадзор). Норма начнет действовать с 21 февраля при посещении учреждений культуры, заведений общественного питания, фитнес-клубов и других общественных мест.

Цифровой знак переболевшие коронавирусом могут получить на потрале Госуслуг.

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