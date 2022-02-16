Льготы на ЖКУ не будут распространяться на всех членов семьи льготника в Саратовской области

В Саратовской области на будущее исключат из числа льготников некоторых, кто пользуется ими проживая в квартире с получателем льготы. Речь идет об инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, семьях с ребенком, больным ВИЧ, и многодетным. Ранее льготы на ЖКУ получали все проживающие с ними в одной квартире. Теперь, по новому федеральному законодательству установлены четки критерии понятия состава семьи и родственников, на которых такие льготы будут распространятся. Получать их будут только родители, дети или супруг льготника. К примеру, сестра льготника или брат, который живет с ним, льготу на ЖКУ получать не будет.

Изменения в соответствующие нормативные документы в регионе обсудили 16 февраля на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской облдумы.

В Саратовской области сегодня 80 с лишним тысяч получателей льгот от федерального бюджета, из них более 13 тысяч тех, у кого все члены семьи получают льготы. Еще 287 тысяч льготников "обслуживает" региональный бюджет, их эти новации не касаются.

Депутатам пояснил министр труда и социальной защиты Сергей Егоров, что это не коснется также тех федеральных полуцчателей, кто уже оформил льготы. Это относится к тем, кто обратится за льготами в будущем – для них уже будут действовать новые ограничения.

Изменения вынесены на заседание думы для окончательного принятия.

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