Сегодня, 16 февраля, в трех районах Саратова отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе авария произошла по адресу Одесская,5а. До 18:00 прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Одесская,1,3,5а; площадь Ленина,1,3.

В Октябрьском районе по заявке потребителя проводятся работы на собственных коммуникациях по адресу Чернышевского, 50. До 20.00 прекращена подача ресурса в квадрате улиц Чернышевского - 2-й Мельничный пр. - Береговая – Большая Садовая.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в поселке Юбилейный.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.