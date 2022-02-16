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Общество16 февраля 2022 5:33

В Юбилейном отключили воду до вечера

Наталия Калинина
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Сегодня, 16 февраля, в Юбилейном поселке в Саратове отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на городском водопроводе по адресу Усть-Курдюмская,7а. До 20:00 прекращена подача холодной воды для абонентов ул. Братьев Никитиных,2; Державинская,5; Усть-Курдюмская,7 а,б,д,г; Шевыревская,2,2а.

Также возможно снижение напора холодной воды в доме №2 по улице Федоровская.

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