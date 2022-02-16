Панков предлагает выяснить, по каким причинам в Саратове продолжает гробиться муниципальный транспорт

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Явное предпочтение коммерческих перевозчиков муниципальному транспорту демонстрирует руководство СГЭТ в Саратое. На это обратил внимание депутат Госдумы Николай Панков, который опубликовал очередные свидетельства наплевательского отношения предприятия к своим сотрудникам. Депутат обещал от себя обращение для проверки изложенных фактов.

Пост в телеграм-канале "Пара слов" Панков озаглавил "Адмиралы песчаных карьер"

- Не то чтобы критиковать, а просто прояснить ситуацию. Просто задать вопрос: а умышленно или по незнанию, или денег для гробится муниципальный транспорт в Саратове? Какую боль переживают работники СГЭТ - водители, слесари, представители других профессий - видя любовь не к ним а к коммерсантам?

Простой пример: водители заканчивают смену в 19 часов. А домой они попадают к 23 часам. Потому что ждут по три-четыре часа, когда их обслужат на мойке. Нет, не потому, что очередь из «Адмиралов» и другого муниципального транспорта. Просто вначале обслуживают коммерческие машины. А может, они и не коммерческие. Они, может, личные, родные управленцам из МУППа?

Возможно, руководство МУПП и не знает вообще об этих негативных моментах? Или знает? Наверно, надо в этом разобраться. Кстати, правоохранительные и контролирующие органы могут помочь. Если без них не справятся. Сделаю личное обращение по проверке фактов, - написал Панков.