Примные Володина будут работать в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах

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В пятницу, 18 февраля в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах Саратовской области будет работать выездная общественная приемная Вячеслава Володина.

Об этом сообщили в телеграм-канале сторонников спикера ГД Володин.Саратов.

Жители районов могут подать свои обращения во время работы приемных.

Одна из них будет работать с 9.00 до 12.30 в селе Барнуковка Балтайского района по адресу Новая, 36А.

В Базарнокарабулакском районе прием проведут в селе Старая Жуковка по адресу Площадь Революции 3а с 14.00 до 17.00.

Прием ведется в рамках работы депутата ГД в одномандатном округе №163.

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