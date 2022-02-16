Все трассы в Саратовской области открыты для проезда

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Утром 16 февраля по состоянию на 07:00 осадки в Саратовской области быди только в двух районах.

Открыто движение на всех федеральных и региональных автодорогах .

На расчистке автодорог области от прежних снегопадов работало 526 единиц техники, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

На федеральных автомобильных дорогах –236 единицы техники, на региональных – 150 единиц, на муниципальных дорогах - 140 единиц техники.

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