Все трассы в Саратовской области открыты для проезда

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Утром 16 февраля по состоянию на 07:00 осадки в Саратовской области быди только в двух районах.
Открыто движение на всех федеральных и региональных автодорогах .
На расчистке автодорог области от прежних снегопадов работало 526 единиц техники, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.
На федеральных автомобильных дорогах –236 единицы техники, на региональных – 150 единиц, на муниципальных дорогах - 140 единиц техники.
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