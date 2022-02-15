Михаилу Исаеву поручили расчистить все дороги и дворы до конца недели, об этом губернатор Валерий Радаев заявил сегодня, 15 февраля, на очередном корсовете.

Напомним, ранее автомобиль «скорой» застрял на нечищеной дороге и глава региона обратил внимание на подобные случаи.

- Осадков в ближайшее время не предвидится. Михаил Александрович, до начала следующей недели все дороги и въезды во дворы должны быть очищены, — поручил мэру глава региона.

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