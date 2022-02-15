Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 14:48

Михаилу Исаеву поручили расчистить все дороги и дворы до конца недели

Губернатор дал распоряжение
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Михаилу Исаеву поручили расчистить все дороги и дворы до конца недели, об этом губернатор Валерий Радаев заявил сегодня, 15 февраля, на очередном корсовете.

Напомним, ранее автомобиль «скорой» застрял на нечищеной дороге и глава региона обратил внимание на подобные случаи.

- Осадков в ближайшее время не предвидится. Михаил Александрович, до начала следующей недели все дороги и въезды во дворы должны быть очищены, — поручил мэру глава региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.