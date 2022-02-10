В Саратове «скорая» застряла на нечищенной дороге

Фото: Саратов Онлайн

Сегодня, 10 февраля жители Саратова сообщили о том, как автомобиль «скорой» застрял на нечищенной дороге.

Как пишет пользователь в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, инцидент произошел на перекрестке улиц Рогожина и Посадского. Автомобиль медиков не смог проехать из-за снега на дороге.

Напомним, сегодня в Саратове работает Вячеслав Володин. Он отметил, что чиновники, которые не справляются с уборкой снега, должны «уходить».

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