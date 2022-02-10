В Саратове «скорая» застряла на нечищенной дороге

Фото: Саратов Онлайн
Сегодня, 10 февраля жители Саратова сообщили о том, как автомобиль «скорой» застрял на нечищенной дороге.
Как пишет пользователь в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, инцидент произошел на перекрестке улиц Рогожина и Посадского. Автомобиль медиков не смог проехать из-за снега на дороге.
Напомним, сегодня в Саратове работает Вячеслав Володин. Он отметил, что чиновники, которые не справляются с уборкой снега, должны «уходить».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.