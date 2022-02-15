У упавшей с «ватрушки» в Саратове девочки зафиксирован ушиб мозга

У упавшей с «ватрушки» в Саратове девочки зафиксирован ушиб головного мозга. СУ СК по региону сообщил о начале проверки обстоятельств случившегося.

Напомним, ЧП произошло вчера, 14 февраля, возле дома № 1 по улице Тульской. Девятилетняя девочка каталась на ледяной горки и упала с тюбинга. Ее доставили в больницу, где поставили диагноз «ушиб мозга».

Следственным отделом по Заводскому району Саратов организована доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего.

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