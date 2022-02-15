В Саратове девятилетняя девочка пострадала при катании на ватрушке. Сегодня, 15 февраля, об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Инцидент произошел вчера днем возле дома на улице Тульской. Девятилетняя девочка каталась с горки на «ватрушке» и получила травмы. Пострадавшая попала в больницу. Проводится проверка.

Правоохранители напоминают, что нужно быть аккуратнее при катании на тюбинге. Нельзя забираться на него вдвоем, привязывать «ватрушки» к автомобилю или сцеплять тюбинги между собой. Также не стоит кататься вблизи опасных деревьев, острых предметов или проезжей части.

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