Сегодня, 15 февраля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Кировском районе произошла авария на городском водопроводе по адресу Б. Горная, 331. Из-за нее до полуночи перекрыта подача воды для абонентов по нечетной стороне Большой Горной от Астраханской до Железнодорожной.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в поселке Жасминный.

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