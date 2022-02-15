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Общество15 февраля 2022 11:42

В двух районах Саратова отключили холодную воду

Ограничение продлится до полуночи
Наталия Калинина
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Сегодня, 15 февраля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Кировском районе произошла авария на городском водопроводе по адресу Б. Горная, 331. Из-за нее до полуночи перекрыта подача воды для абонентов по нечетной стороне Большой Горной от Астраханской до Железнодорожной.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в поселке Жасминный.

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