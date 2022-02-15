Сегодня, 15 февраля, в Саратове отключили воду в поселке Жасминный. Об этом сообщает ООО «КВС».
Управляющая компания проводит работы на собственных коммуникациях в поселке Жасминный, по адресу Майская, 12а. На время проведения работ прекращена подача воды для абонентов улицы Майская, 2-18.
Коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к 20:00.
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