Сегодня, 15 февраля, в Саратове отключили воду в поселке Жасминный. Об этом сообщает ООО «КВС».

Управляющая компания проводит работы на собственных коммуникациях в поселке Жасминный, по адресу Майская, 12а. На время проведения работ прекращена подача воды для абонентов улицы Майская, 2-18.

Коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.