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Общество15 февраля 2022 6:14

В Саратове отключили воду в поселке Жасминный

Без воды до вечера остались 16 домов
Наталия Калинина
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Сегодня, 15 февраля, в Саратове отключили воду в поселке Жасминный. Об этом сообщает ООО «КВС».

Управляющая компания проводит работы на собственных коммуникациях в поселке Жасминный, по адресу Майская, 12а. На время проведения работ прекращена подача воды для абонентов улицы Майская, 2-18.

Коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к 20:00.

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