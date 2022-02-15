Фото с места событий

В Саратове возбуждено уголовное дело о поджоге здания бывшей гостиницы «Россия», об этом проинформировали в ГУ МВД региона.

Возбуждены уголовные дела о поджоге и уничтожении объекта культурного наследия в Саратове. По ним ведется следствие.

Здание бывшей гостиницы «Россия» расположено по адресу Кирова, 18 и в реестре памятников культуры муниципального значения значится как «Дом И.И. Зейферт, 1850-е гг., реконструкция 1889г. архитектор Шустер О.И.; 1902г.» Напомним, страшный пожар произошел в здании 4 ноября прошлого года.

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